У центрі Одеси стартувала акція за відставку начальника поліції та обласного прокурора (фото)

У центрі Одеси, під стінами будівлі обласної прокуратури, сьогодні стартувала безстрокова акція, учасники якої вимагають відставки начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Дмитра Головіна і прокурора області Олега Жученка.

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Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі відомства зібралися близько 100 осіб, більшість з яких тримають плакати з портретами активістів Сергія Стерненка і Дем'яна Ганула, яких напередодні заарештували за участь в акції протесту в Міському саду. На плакатах написи: «Не скорених - ламати!», «Він заважав продавати місто!», «Я - не остання жертва репресій!» та ін.

Громадський порядок на акції підтримують близько 30 поліцейських.

За словами організаторів акції, вона буде безстроковою, доти, доки не будуть виконані їхні основні вимоги - звільнення Жученка і Головіна.

Активісти також стверджують, що «все буде організовано за принципом і моделлю «прокурорського Майдану», завдяки якому було звільнено незаконно призначеного прокурором області Миколу Стоянова. (Акція проходила навесні 2016 року - УНІАН).

До будівлі прокуратури вже привезли дрова, піддони і бочки. Також доставили автопричіп, який відчепили і «припаркували» на місці. Все проходить спокійно, грає музика. Наметів поки що немає, але організатори обіцяють їх встановити.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в центрі Одеси відбулися зіткнення між правоохоронцями й активістами, які протестують у Міському саду проти забудови території Літнього театру і вирубки у зв'язку з цим більш як 100 дерев. У поліції заявили, що в результаті зіткнень постраждали більш як 20 правоохоронців, серед яких начальник регіонального главку генерал Головін - йому розбили голову.

23 листопада Приморський райсуд Одеси на два місяці заарештував без права на внесення застави лідера громадської організації «Вуличний фронт» Ганула, якого звинувачують в організації й участі в масових заворушеннях під час акції протесту в Міському саду.

24 листопада Приморський райсуд виніс рішення заарештувати на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 600 тисяч гривень іншого активіста, який брав участь в акції, Стерненка.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов заявив, що готовий внести заставу за Стерненка.