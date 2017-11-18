У центрі Одеси протест проти забудови Міськсаду переріс у сутички активістів з поліцією (відео)

В історичному центрі Одеси відбуваються сутички між правоохоронцями й активістами, які протестують проти захоплення території в Міському саду, постраждав начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.

Як передає кореспондент УНІАН, сотні активістів і представників громадськості зібралися в Міському саду, біля Літнього театру.

За їх інформацією, приватний забудовник тут планує звести концертно-розважальний комплекс. Серед присутніх тут людей - представники різних громадських і політичних організацій - «Зеленого листу», «Правого сектору», «Вуличного фронту», «Автомайдану», «Національного корпусу», «Свободи» та ін.

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Вони заявили, що вимагають відкрити металеві ворота театру. Однак представник компанії «Солінг» заявив, що територію їм віддана в оренду на 49 років, а все, що міститься на ній - приватна власність. До Міського саду також прибуло дуже багато поліції.

Акція перейшла в силове протистояння. Протестувальники кинулися до воріт, шлях перегородили правоохоронці. Відбулося зіткнення, активісти запалили фаєри і димові шашки. Кілька людей виявилися на землі.

Начальник поліцейського главку Головін намагався переконати протестувальників припинити акцію. Однак потрапив «під роздачу», йому завдали травми голови. Генералу поліції надали медичну допомогу на місці.

Активісти демонтували металеву хвіртку і увірвалися всередину театру, намагаються відкрити великі ворота, які напередодні заварили представники забудовника.

Натовп увірвався всередину. Поліція блокувала вхід.

Відео: Радіо Свобода

Згодом акція протесту проти забудови Міського саду продовжилася біля будівлі мерії.

Частина людей, які протестують у Міському саду проти забудови його території, встановили демонтовані металеві ворота на сміттєвий контейнер і попрямували з ним на Думську площу, до будівлі мерії.

На площі вони зняли ворота, підняли їх на ганок адміністративної будівлі і приставили їх до дверей центрального входу. Також молоді чоловіки в масках стукали у вхідні двері, а, коли їм ніхто не відчинив, пошкодили прутами дверні шибки.

Присутні біля мерії - близько 150 осіб - скандували: «Слава - Україні!» та ін., а також заявили, що металеві ворота - «подарунок меру Одеси Геннадію Трухановому».

По периметру будівлі мерії - дуже багато правоохоронців при повній амуніції.

Після акції на Думській площі більшість її учасників попрямували назад до Міського саду, щоб знову приєднатися до триваючої тут акції протесту проти будівництва на його території.

Довідка УНІАН. Міський (Лассаля, Міський, Дерибаса) сад - парк, розташований у центрі Одеси - на вулиці Дерибасівській, межує з Преображенською і Гаваною, є найстарішим громадським парком у місті.

Сад був розбитий Феліксом Де Рибас (братом засновника Одеси Йосипа Де Рибаса) у 1803 році на ділянці міської землі, яка належала йому - прямо в центрі молодого міста. Через те, що для підтримки саду в порядку й догляду за рослинами у засновника не вистачало коштів, він прийняв рішення подарувати сад місту - це сталося 10 листопада 1806 року. Ділянка землі і молоді насадження, які були на ній, були передані в міську власність безплатно.

У саду розташовані Літній театр міської філармонії (1949, архітектор Р.А. Владимирська), музичний павільйон-ротонда (1943, архітектор А.А. Генцлер), ряд скульптурних композицій і пам'ятників.