Голова Одеської ОДА внесе заставу за активіста, затриманого за безлади під час захисту Літнього театру

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов заявив про намір внести заставу за колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка, який був заарештований у справі про зіткнення з поліцією 18 листопада. Про це Степанов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я вважаю, що сума застави - категорично неприпустима. Сергій Стерненко вийде на волю у понеділок. Я особисто внесу за нього заставу. За справедливість треба боротися", - зазначив губернатор.

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Голова Одеської ОДА також додав, що при цьому не схвалює всі дії активіста.

"Це не означає, що я згоден з усіма діями Стерненка. І про це я йому говорив і особисто й публічно", - написав Степанов.

"Тут про інше. Про справедливість. Про літній театр. Про Одесу, одеситів і людяність", - резюмував він.

Нагадаємо, 24 листопада в Одесі суд прийняв рішення про арешт Сергія Стерненка. Активіста звинувачують в організації масових заворушень у міському саду Одеси 18 листопада. Суд визначив заставу за екс-лідера одеського "Правого сектору" в розмірі 600 тисяч гривень.