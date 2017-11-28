Консульство Росії у Києві займається продажем нерухомості на територіях ОРДЛО (відео)

Посольство Росії в Києві проводить операції з нерухомістю в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей України. В обхід українського законодавства і міжнародних угод росіяни оформлюють документи на житло, котре залишилося на підконтрольній терористам "ДНР" і "ЛНР" території, йдеться в сюжеті ТСН.

Галина – переселенка з Луганська, яка допомогла ТСН викрити цю оборудку. Жінка хотіла продати свою квартиру на окупованій території та кілька разів зверталася до ріелторів, однак ті відправили її в консульство РФ, де нібито видають довіреності, які мають чинність на підконтрольній терористам території.

Журналістів розвернули вже на вході до дипломатичної установи та пояснили, що навіть заради простої довіреності потрібно заздалегідь записатися на прийом до російського консульства, місяць чекати, поки працівники дипустанови перевірять дані, і лише потім, по дзвінку, йти на зустріч. Послуги коштують близько тисячі гривень, документів на підтвердження права власності на квартиру мати не потрібно – лише паспорт і паспортні дані людини, на котру оформлюється довіреність.

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Відзняти прийом у дипустанові Галині вдалося на камеру мобільного телефону. Вочевидь, ситуація подібна непоодинока, бо буквально перед жінкою в черзі був чоловік, який оформлював довіреність на продаж житла в Донецьку. Галині ж працівниця посольства одразу запропонувала виписатися з її луганської квартири тут же на місці. За довіреність у дипустанові попросили сплатити 970 грн та запевнили, що документ буде чинним у Луганську. "Так, буде", - сказала працівниця дипміссії. Невдовзі завірена посольством Російської Федерації в Києві довіреність опинилася в руках журналістів ТСН. Там чітко видно, що вона видана Росією українцю, який передає права українцю на квартиру в місті Луганськ, котре, як випливає з цієї довіреності, Україні не належить.

В українському МЗС таким фактом приголомшені. Дипломати кажуть, що російські дипломати порушили одразу кілька статей Віденської конвенції. "Керуючись статею 55-ю цієї конвенції, маємо зауважити, що консульська посадова особа в країні акредитації повинна дотримуватись законодавства країни перебування – перше. І друге – не втручатися у внутрішні справи країни перебування. Це категорично неприйнятно. Це ще раз підтверджує присутність РФ на тимчасово окупованих територіях", - наголосив керівник управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

У Міністерстві юстиції України попереджають, що угоди, укладені в зоні АТО на підставі таких документів, не будуть визнані українським законодавством. "Правочини, що укладені на підставі такої довіреності на території АТО, мають незакінчений характер. Що дозволяє стверджувати, що ці документи носять удаваний характер, і вони в майбутньому будуть позбавлені права в юридичному документообороті на території України", - заявив керівник відділу контролю у сфері нотаріату департаменту державної реєстрації та нотаріату Микола Смук.