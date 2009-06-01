У Мін'юсті зрозуміли, за що намагаються вигнати Оніщука

Звинувачення на адресу Міністерства юстиції України та особисто міністра Миколи ОНІЩУКА у корупційних зловживаннях є “конкурентною боротьбою окремих бізнес-структур, які прагнуть отримати доступ до ринку послуг та закупівель, що надаються державними підприємствами, підвідомчими Мін‘юсту”.

На цьому наголошується у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби Міністерства юстиції.

”1 червня 2009 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про звільнення М.ОНІЩУКА з посади міністра юстиції. Підставою для цього стали заяви з боку окремих політиків на адресу Міністерства юстиції та особисто міністра юстиції М.ОНІЩУКА, щодо начебто корупційних зловживань в діяльності державних підприємств, які знаходяться у підпорядкуванні Мінюсту”, - йдеться у заяві.

Міністерство юстиції “здивоване безпідставними заявами політиків щодо так званих ознак корупційних дій, а також практичними кроками, які вживаються політиками внаслідок власних заяв. Абсурдність звинувачень є очевидною”.

У цьому зв‘язку прес-служба Міністерства юстиції вважає за необхідне зазначити, що державні підприємства, підвідомчі Мін’юсту, не фінансуються з державного бюджету. Ці підприємства створювалися як господарські суб‘єкти для надання послуг та виконання робіт у порядку, визначеному законами України. Підприємства діють на принципах самоокупності та самофінансування, йдеться у заяві.

Підвідомчі підприємства реалізують свою господарську компетенцію відповідно до умов, укладених ними договорів. Міністерство юстиції, як і будь-який центральний орган державного управління, не має права і, за законом, не може втручатися в господарську діяльність підвідомчих підприємств, у тому числі, не може давати жодних вказівок чи доручень, які стосуються предмету діяльності указаних підприємств, зазанчає прес-служба.

Перевірка діяльності підвідомчих підприємств знаходиться в компетенції контролюючих та правоохоронних органів та судів. За час функціонування підприємств, підвідомчих Міністерству юстиції, уповноваженими органами здійснювалися планові та позапланові перевірки, а також інші заходи фінансового контролю за витрачанням коштів, обліком та звітністю указаних підприємств.

При цьому, як констатують у відомстві, тих порушень, про які йдеться у відповідних заявах політиків, виявлено не було.

”Не менш абсурдними виглядають і суми, які називаються на підтвердження начебто виявлених зловживань. Щоб зрозуміти необґрунтованість та надуманість названих цифр, варто лише зазначити, що увесь річний бюджет Міністерства юстиції складає суму втричі меншу озвученої. При цьому, близько 80% витрат іде на виплату заробітної плати”, - заявляють у відомстві.

У цьому зв‘язку Міністерство юстиції “наголошує на відсутності жодних достовірних фактів на підтвердження заяв політиків”.

Природу таких заяв міністерство вбачає у “конкурентній боротьбі окремих бізнес-структур, які прагнуть отримати доступ до ринку послуг та закупівель, що надаються державними підприємствами, підвідомчими Мін‘юсту, та створити для себе переваги у цій боротьбі”.

”Проте навряд чи цим планам вдасться здійснитися через втягування Міністерства юстиції та його керівника у подібні ігрища. Що стосується бізнесових інтересів окремих політиків, то Мін‘юст не брав і не братиме у цьому участі”, - підсумовується у заяві відомства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про звільнення М.ОНІЩУКА з посади міністра юстиції України. Проект постанови ініційований народним депутатом Ігорем КАЛЄТНІКОМ (фракція КПУ).

Сьогодні ж на засіданні Погоджувальної ради ВР лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив, що «там (у Мін’юсті) є всі ознаки корупції. Треба розглянути як питання щодо міністра, так і щодо системи юстиції в цілому».

Лідер комуністів зауважив, що, за даними КПУ, через Міністерство юстиції відбувалось відмивання коштів на суму 3,5 млрд. грн.