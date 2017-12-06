За фактом захоплення Саакашвілі та його соратниками комітету ВР у готелі "Київ" відкрито справу – ГПУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про відкриття кримінального провадження щодо захоплення колишнім головою Одеської ОДА, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі та його прихильниками приміщення комітету Верховної Ради у готелі «Київ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виступаючи на засіданні Верховної Ради.

Луценко наголосив, що сьогодні поліція «абсолютно законно прийшла, щоб його (Саакашвілі - УНІАН) затримати і доправити до слідчого ГПУ.

«Але він з групою бойовиків, які його оточили, захопили комітет Верховної Ради, що знаходиться на території готелю «Київ», - виламали двері, викинули звідти одного працівника управління державної охорони, який охороняв приміщення, і там зволіли відпочивати», - сказав генпрокурор.

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За словами Луценка, ці дії зареєстровані у вигляді кримінального провадження, і цьому буде дано правову оцінку.

«Ми терплячі, але скільки б мотузочка не вилася, але все одно вона приведе до слідчого. Це точно буде», - переконаний генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Луценко закликав Саакашвілі прийти сьогодні до ГПУ і дати свідчення слідчому.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора у сприянні учасникам злочинних організацій.