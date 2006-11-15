Сьогодні Верховна Рада заслухає звіти Гриценка і Тарасюка

09:30, 15 листопада 2006
Політика
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Для Тарасюка ситуація загрозливіша

Сьогодні Верховна Рада України має заслухати звіти міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА щодо виконання покладених на міністерства завдань і реалізацію державної політики у відповідних сферах.

Як повідомлялося, 12 листопада прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що має намір ініціювати перед Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і Верховною Радою питання звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Щодо міністра оборони А.ГРИЦЕНКА, то В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що він має у своєму розпорядженні довідку про підсумки перевірки Головним контрольно-ревізійним управлінням, в якій зафіксована маса порушень у використанні військового майна. При цьому прем`єр наголосив, що в даному питанні слід дочекатися висновків правоохоронних органів.

У свою чергу, 13 листопада Президент заявив, що повністю підтримує діяльність Б.ТАРАСЮКА на його посаді і розраховує, що «емоції і надумані приводи не стануть керівництвом до дії для відповідальних високопосадовців».

14 листопада один із лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ вніс офіційне подання Президенту і голові Верховної Ради про недовіру міністру закордонних справ Б.ТАРАСЮКУ.

Фракція «Наша Україна» підготувала подання до Конституційного Суду з проханням роз`яснити механізм звільнення міністра закордонних справ і міністра оборони, тобто тих міністрів, які призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України.

 

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