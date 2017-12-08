Наметове містечко під Радою не планують зачищати

23:53, 08 грудня 2017
Політика
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Сьогодні ввечері правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Наметове містечко прихильників Саакашвілі під Радою / фото УНІАН

У МВС заявили, що не планують зачищати наметове містечко під Радою.

Про це повідомили співрозмовники УП у в МВС.

Пізніше про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ніякі підрозділи поліції або Національної гвардії не збираються і не будуть робити ніяких дій по відношенню до наметового містечка або інших мітингувальників, тому хочу підкреслити, що та інформація, яка сьогодні розганяється, є абсолютно відвертою брехнею", - заявив Шкіряк.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що згідно постанови, працівники Нацполіції виявили місцеперебування Міхеіла Саакашвілі та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

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Теги: #Саакашвілі#затримання Саакашвілі