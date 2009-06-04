У Ющенка підозрюють Тимошенко в порушенні газових контрактів з Росією

Дозвіл Кабінету Міністрів України, яким шести хімічним підприємствам надається право купувати газ у нерезидентів, іде врозріз із січневими газовими контрактами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам уповноважений Президента України з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що, згідно із січневими домовленостями, НАК «Нафтогаз України» був визначений єдиним імпортером газу до України. При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив, що наслідком даного дозволу може стати відновлення тіньових схем ввезення газу в країну, у тому числі і за участю дочірнього підприємства «Газпрому» – «Газпром збут Україна».

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. Кабінет Міністрів України дозволив шести хімічним підприємствам в 2009 році купувати газ у нерезидентів України. Зокрема, такий дозвіл одержали ВАТ «Азот», «Рівнеазот», ЗАТ «Північнодонецьке об`єднання «Азот», «Дніпроазот», «Одеський припортовий завод» і концерн «Стирол».

Пояснюючи необхідність даного рішення, міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ відзначив: «По суті, йдеться про те, щоб врятувати на цей період, коли низькі ціни на продукцію, ці підприємства і дати їм можливість працювати безпосередньо з постачальниками газу».

Водночас НАК «Нафтогаз України» заявляв, що закупівля будь-яких обсягів газу окремими підприємствами-виробниками азотних мінеральних добрив у газодобувних компаній за окремими договорами з нерезидентами України призведе до порушення газового балансу України і Російської Федерації.

Також «Нафтогаз» відзначав, що закупівля газу окремими виробниками добрив у нерезидентів призведе до ускладнення виконання контрактів між госпсуб`єктами обох країн і порушення положень міжурядового меморандуму, що, у свою чергу, призведе до небажаних економічних наслідків.