Ющенко закликає світ допомогти Україні зберегти демократію
"...не дозволю незаконних виборів"
Президент Віктор ЮЩЕНКО закликає міжнародну спільноту допомогти Україні зберегти демократію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з послами Великої сімки, Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, Швеції та головою Представництва Європейської комісії.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що зібрав послів для того, щоб викласти свою оцінку політичній ситуації в Україні.
«В останній тиждень фактично зняті всі маски», - сказав В.ЮЩЕНКО, поінформувавши про переговори зі створення коаліції між Партією регіонів та БЮТ. Як стверджує Президент, головною метою створення такої коаліції є внесення на наступному тижні змін до Конституції.
За словами глави держави, ці зміни передбачають закріплення за діючим прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО її посади ще на десять років. Також зміни передбачають неконституційну норму щодо обрання Президента у Верховній Раді. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в даному випадку мова йде про скорочення демократичних прав і свобод громадян, в даному випадку виборчих, тому ці зміни неможливо ухвалювати без проведення всеукраїнського референдуму.
Антизаконними В.ЮЩЕНКО вважає й ініціативи щодо продовження повноважень Верховної Ради України та місцевих органів самоврядування. «Всі ці ініціативи не є законними, тому, по суті, мова йде про конституційний переворот. Це демонтаж всіх демократичних завоювань, досягнутих Україною за останні роки», - підкреслив глава держави.
В.ЮЩЕНКО звернувся до послів з проханням передати цю інформацію до керівництва їх країн, а також передати прохання главам держав надати всіляку підтримку українській демократії.
«Я, як Президент України, гарантую, що не дозволю незаконних виборів Президента в парламенті і буду робити все належне, щоб Україна виконувала всі міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав і свобод громадян», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що, очевидно, таких дій буде замало, тому він звертається до міжнародної спільноти за допомогою щодо забезпечення демократичних процесів в Україні.