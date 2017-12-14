Путін відповів на питання Собчак про Навального, порівнявши його із Саакашвілі

Президент РФ Володимир Путін порівняв російського опозиціонера Олексія Навального із екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі та пообіцяв не допустити перевороту в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак про те, що російським опозиціонерам заважають брати участь у виборчій кампанії, і чи не означає це, що влада боїться конкуренції.

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«З приводу персонажів, яких ви згадали (Навального): сьогодні вже говорив про Україну. Ви хочете, щоб у нас площами бігали десятки Поро..., даруйте, Саакашвілі? Тих, кого ви назвали. Це Саакашвілі, тільки в російському виданні, й ви хочете, щоб такі саакашвілі дестабілізували ситуацію в країні, ви хочете, щоб ми переживали від одного майдану до іншого, щоб у нас були спроби державних переворотів? Ми все це вже проходили. Я впевнений, що переважна більшість громадян цього не хоче і цього не допустить», - сказав Путін під оплески представників російських ЗМІ.

За його словами, влада не буде схожа на «бородатого мужика, який ліниво виколупує капусту з бороди і дивиться, як держава перетворюється на каламутну калюжу, з якої олігархи ловлять золоту рибку, як було в 90-х роках, як зараз відбувається в Україні» .

«Ми ж не хочемо у себе другого видання України? Ні, й не допустимо», - наголосив Путін.