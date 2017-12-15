На Одещині буде реалізовано наймасштабніший в країні проект модернізації системи протипожежної безпеки – Степанов

В Одеській області буде реалізовано наймасштабніший в країні проект модернізації системи протипожежної безпеки в закладах соціальної сфери. Про це повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов.

«Після трагедії в дитячому таборі «Вікторія» у нас немає іншого шляху. Ми повинні зробити все, щоб подібне не повторилося. 132 об'єкти – це школи, лікарні, інтернати – будуть оснащені згідно найжорсткішим вимогам пожежної безпеки, - зазначив Максим Степанов. – Перевірки показали, що на багатьох об'єктах соцсфери відсутні такі важливі елементи пожежної безпеки, як запасні виходи, сигналізація, гідранти, не кажучи вже про вогнегасники».

За даними Одеської ОДА, проект модернізації системи протипожежної безпеки передбачає витрати з обласного бюджету на суму 111,2 млн. грн.

У ніч на 16 вересня в Одесі на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» виникла пожежа. Загорівся двоповерховий дерев'яний корпус, в якому знаходилися 42 дитини. Двоє дітей загинули.