На Майдані Незалежності розпочалась акція противників Саакашвілі "Кава на Хрещатику" (фоторепортаж)

На Майдані Незалежності почалась акція «Кава на Хрещатику». Як передає кореспондент УНІАН, на акції відсутні політичні прапори чи символіка.

Учасники п’ють гарячі напої, а деякі учасники пригощають присутніх продукцією торгової марки Roshen. Всього на Майдані перебуває майже 200 людей.

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Як заявив кореспонденту УНІАН один з учасників акції радник президента України Юрій Бірюков, сенс акції в тому, щоб зібратися з друзями та попити кави.

«Суть акції – зібратися з друзями, кави випити. Ось вся суть цієї акції», - заявив він.

«Є половина військових, з якими був знайомий ще з 2014-2015 роках, але вони по своїм містам. Тому це складно (зустрічатися – УНІАН). Треба зустрічатися частіше», - сказав Бірюков.

Водночас, на сторінці акції у Facebook повідомляється, що мета – «показати суспільству трохи іншу картинку ніж щотижневі політичні вакханалії та спроба штурму Жовтневого палацу».

При цьому "РБК Україна" повідомляє, що на Майдані Незалежності зібралися близько 300 учасників акції проти маршів Сааакашвілі. Представники Національного корпусу повісили на стінах торгового центру "Глобус" плакат з написом "Мішу в Грузію, Петю в Гагаузію".

Як повідомляв УНІАН, під час "Маршу за імпічмент" прихильників Саакашвілі між мітингувальниками та правоохоронцями сталися сутички під Октбярьским палацом.