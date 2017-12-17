Штурм Жовтневого: поліція відкрила два провадження, Саакашвілі звинуватив правоохоронців у провокаціях

За подіями біля Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац) у Києві відкрито кримінальне провадження за двома статтями.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що на даний момент біля Жовтневого палацу громадський порядок та безпеку забезпечують близько однієї тисячі правоохоронців та військовослужбовців Нацгвардії, а всередині будівлі –перебувають кілька сотень громадян, зокрема, з дітьми.

«Слідчі кваліфікували подію за двома статтями Кримінального кодексу за ст. 15, ст. 341 (Замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд), а також за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинення подібних злочинів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років», - йдеться у повідомленні.

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У відомстві нагадали, що сьогодніу центрі Києва проводилися заздалегідь заявлені масові заходи. Акцію супроводжували близько тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Вони супроводжували учасників заходу від місця зборку у парку Шевченка до Хрещатика і Жовтневого палацу.

«Біля Жовтневого палацу учасники акції кидали петарди, застосували піротехніку, намагаючись прорватися всередину палацу, вчинили штовханину з правоохоронцями, пошкодили двері будівлі. На той момент у будівлі перебувало близько 800 глядачів, зокрема, і діти», - наголосили в Нацполіції.

У відомстві запевняють, що з боку правоохоронців є постраждалі від отруєння невідомою речовиною.

«З боку учасників заходу на даний час така інформація офіційно по лінії «102» не надходила. На даний момент затриманих немає. Правоохоронці документують усі дії. По кожному такому факту буде надана правова оцінка», - додали в Нацполіції.

Міхеїл Саакашвілі звинуватив правоохоронців у провокаціях біля Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац) на вул. Героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу перед мітингувальниками на площі Конституції біля Верховної Ради України.

«Коли ми збиралися вже розійтися, до мене надійшло повідомлення, що можна було взяти кімнату в Жовтневому палаці і провести туди жінок політв’язнів наших військових, зайти туди провести захід і після того рухатись до Верховної Ради. По дорозі ми всі туди пішли. Там нам замість адміністрації (палацу) зустріла поліція. Дуже багато їх було, вони були повністю екіпіровані, озброєні до зубів, і вони влаштували сутички, і вони влаштували провокації», - заявив Саакашвілі.

«Я з повною відповідальністю заявляю, що ніяких планів захоплення Жовтневого палацу у нас не було, ніяких планів насильницьких дій у нас немає і не було. Я засуджує будь-які спроби захоплення будівель, я засуджую будь-яку провокацію. І я засуджую будь-яке насильство, спровоковане будь-ким, в тому числі і з боку влади», - наголосив лідер «Руху нових сил».

Він підкреслив, що акція «Марш за імпічмент» має мирний характер, і що ніхто не збирається готуватися до насильницьких дій.

За його словами, усі наміри організаторів акції «Марш за імпічмент» щодо вимоги посилення боротьби з корупцією будуть лише мирними.

«Я відхрещуюсь від будь-яких спроб розбивати вікна, захоплювати будівлі, заводити туди насильницьким чином людей», - запевнив Саакашвілі.

Після виступу на сцені на площі Конституції він залишив територію наметового містечка біля парламенту і зараз рухається з частиною активістів вулицею Грушевського.

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Також він повідомив, що окремо організатори акції «Марш за імпічмент» повідомлять про наступний план дій на вівторок, 19 грудня, а також на неділю, 24 грудня.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції «Марш за імпічмент» намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб, але на заваді їм стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталася штовханина.

Саакашвілі закликав не піддаватися на провокації і заявив, що «насилля - це не наш шлях». За його словами, немає сенсу пробиватися в Жовтневий палац, оскільки це може спровокувати насильство. Він закликав своїх прихильників йти до Верховної Ради.