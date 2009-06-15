Завтра Україна і Росія знову ділитимуть моря

16-17 червня в Москві відбудеться 31-й раунд переговорів делегацій України і Російської Федерації з питань врегулювання правового статусу Азовського моря і Керченської протоки та розмежування морських просторів у Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ сьогодні на брифінгу.

За його словами, в ході засідання буде розглянуто питання визначення лінії українсько-російського державного кордону в Азовському морі, врегулювання питань щодо розмежування акваторії Керченської протоки, а також розмежування територіальних морів, континентального шельфу і виключних економічних зон у Чорному морі.

Крім того, будуть розглянуті питання підготовки проектів двосторонніх угод про співробітництво в сфері судноплавства, рибальства, захисту морського середовища і екологічної безпеки в Азовському і Чорному морях, а також Керченській протоці.