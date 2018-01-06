Перспектив вступу України в ЄС і НАТО в цьому році немає - Порошенко

Вступ до Європейського Союзу і НАТО залишається стратегічною метою України, але це перспектива не 2018 року.

Про це президент Петро Порошенко написав у статті для спеціального випуску видань «Новое время» і The Economist «Мир в 2018».

"Членство в ЄС, як і вступ до НАТО, безумовно, залишається нашою стратегічною метою. Оскільки це перспектива явно не 2018 року, і не наша справа, як сказано у Писанні, знати час і терміни, зазначу лише, що переконаний у її реалістичності" , - сказав президент.

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Тим часом Порошенко запевнив, що в 2018 році країна продовжить впевнено розвиватися.

"В Україну прийдуть серйозні інвестори. В об'єднаних територіальних громадах будуть пожинати все більш щедрі плоди децентралізації. Оновлені суди винесуть перші вироки високопоставленим корупціонерам. Ви побачите ще більше відремонтованих доріг, модернізовані ФАПи в рамках проекту з реанімації сільської медицини. І нове озброєння для армії. Нагодувавши і одягнувши військо, ми можемо дозволити собі використовувати п'яту частину військового бюджету на озброєння і військову техніку. Сам кошторис Збройних сил збільшено ще на 25%, і становить 86 млрд грн", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнес Хан заявив, що говорити про членство України в Євросоюзі в найближчі роки – нереалістично.