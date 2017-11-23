Говорити про вступ України у ЄС найближчими роками нереалістично - Ган

Говорити про членство України у Євросоюзі у найближчі роки – нереалістично. Про це журналістам заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган, повідомляє ЄвроПравда.

Читайте такожУкраїна демонструє достатньо скромні результати у боротьбі з корупцією - Ган За його словами, серед країн-членів "Східного партнерства" Україна, Грузія та Молдова – єдині, хто чітко висловлюють своє прагнення європейської інтеграції. Однак спекулювати зараз щодо членства цих країн у ЄС – не час, відзначив єврокомісар.

"Якщо ви кажете – ми станемо негайно членами ЄС, це нереалістично. Але люди хочуть почути, вірити, що це трапиться за три роки. Тоді уряд потрапляє під тиск, а ми не маємо наміру, щоб уряд, який успішно працює, перебував під тиском", - наголосив єврокомісар.

За його словами, ці три країни сьогодні користуються безвізовим режимом та отримують вигоди від дії Угод про асоціацію.

"Тому сьогодні мова іде про фокусування на домашній роботі, на імплементації. Це процес, який допоможе країнам наблизитись до ЄС, а говорити зараз про наступні кроки спекулятивно", - додав Ган.