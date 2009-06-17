Для Ющенка заява Вінського про відставку не стала сюрпризом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що відставка Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв’язку пов`язана з недостатньо ефективною політикою уряду у транспортній галузі, зокрема в контексті підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО в інтерв`ю газеті «Україна молода».

«Я знаю, що настрій у міністра був такий - якщо найближчим часом курс уряду не зміниться по відношенню до реформи галузі та, зокрема, по бюджетній увазі до тих проблем, що стоять сьогодні перед галуззю, немає доречності перебувати на цій посаді», - сказав В.ЮЩЕНКО

За словами глави держави, йдеться, зокрема, про те, що наразі питання підготовки до Євро-2012 транспортної інфраструктури та аеропортів знаходиться «під великою загрозою».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не виключає притягнення до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням.

Вона звинуватила Й.ВІНСЬКОГО і народного депутата від БЮТ Геннадія ЗАДИРКА у спробах використати 15 млн. грн. державного підприємства “Укрпошти” на друк рекламних плакатів до виборчої кампанії міністра, який нібито має намір балотуватися у Президенти.

16 червня Й.ВІНСЬКИЙ спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про його намір балотуватися на пост Президента та про спроби використати кошти ДП “Укрпошта” на проведення передвиборчої кампанії.

Також міністр висловив переконання, що участь прем’єр-міністра у президентських виборах негативно вплине на роботу органів виконавчої влади.

Сьогодні, 17 травня, Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що подав у відставку з посади міністра транспорту та зв’язку України через серйозні розбіжності з прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО “щодо політичних, кадрових, економічних питань, а також етики стосунків між членами Кабінету міністрів України".

Крім того, Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що "прем’єр-міністром України блокуються вкрай необхідні для галузі реформи та виділення необхідних коштів для розбудови об’єктів інфраструктури, пов’язаних з проведенням в України Чемпіонату з футболу Євро-2012".