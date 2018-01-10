Держдеп США продовжує роботу щодо посилення санкцій проти Росії

Державний департамент Сполучених Штатів Америки продовжує роботу щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, які можуть торкнутися олігархів з оточення президента Росії Володимира Путіна.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив представник Держдепартаменту США Стівен Голдстін, повідомляє сайт відомства.

Зокрема, його запитали, чи продовжує Держдепартамент працювати над втіленням санкцій проти Росії, які були затверджені Конгресом, щоб до кінця січня вони набули чинності.

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"Це все ще стосується часових рамок. Наша позиція щодо цього не змінилася", - наголосив Голдстін.

Робота щодо впровадження нових санкцій ведеться відповідно до схваленого Конгресом Акту щодо протидії російському впливу за допомогою санкцій.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2017 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Міністерство фінансів США у січні підготує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи.

16 грудня 2017 року глава українського МЗС висловив переконання, що санкції проти російських олігархів з оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна змусять РФ погодитися на розгортання на сході України реальної миротворчої місії ООН.