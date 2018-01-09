Найближчим часом зрушень у питанні щодо миротворців ООН на Донбасі не буде - Єльченко

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко вважає, що зрушень у питанні запровадження миротворчих сил ООН на сході України не буде.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами дипломата, на початку вересня 2017 року був певний оптимізм щодо погодження мандата миротворчої місії ООН на Донбасі після того, як цим питанням почав займатися спеціальний представник США у справах України Курт Волкер.

"Після трьох-чотирьох зустрічей американська сторона переконалася, що Росія відкидає всі умови, важливі не лише для України і США, а й для партнерів по "нормандському формату" і членів Ради безпеки ООН. Радбез справді був готовий починати роботу над мандатом миротворчої операції, але Росія відкинула практично всі важливі положення і повернулася до своєї ідеї про дивну операцію, де миротворці ООН охороняли б спостерігачів ОБСЄ", - сказав Єльченко.

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"І Лавров, і інші очільники Росії повторюють, як мантру: "Ми готові піти на те, щоб місія ООН охороняла ОБСЄ". Хоча ні в ОБСЄ, ні в ООН ніхто не може зрозуміти, що це дасть. Щонайменше, миротворці мають стояти на державному кордоні між Україною і Росією!", - наголосив посол.

"Тому мені здається, що найближчим часом зрушень у цьому питанні не буде. Так, шанс був, але Росія його не використала чи не дала можливості використати його", - додав дипломат.

На переконання Єльченка, Росія з самого початку не хотіла запровадження миротворчих сил ООН на Донбасі. "Їм потрібне або збереження ситуації, яка є на зараз, або так звана "миротворча" операція на російських умовах, яка заморозила б цей конфлікт на десятиліття. Адже ми б отримали таку миротворчу операцію, з якою потім не знали б, що й робити і як її звідти вивести", - підкреслив Єльченко.

Також посол зауважив, що є можливість розгляду питання миротворців на засіданні Генеральної асамблеї ООН, але він не вважає, що це доцільно на нинішньому етапі.

Як сказав Єльченко, ще не вичерпано всі можливості в Раді безпеки. "Адже рішення Генасамблеї не буде обов’язковим для виконання, і я не уявляю, як воно може потім бути реалізоване", - заявив дипломат.