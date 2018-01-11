Путін після окупації Криму і вторгнення на Донбас все ще вірить у нормалізацію відносин з Україною

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що відносини між Росією і Україною нормалізуватимуться після вирішення конфлікту на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств.

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«З приводу наших відносин з Україною - у цілому, абсолютно ненормальна ситуація, коли замість конструктивного розвитку відносин між двома близькими, братніми країнами, які є фактично частинами одного й того ж народу, складається ситуація, яку ми спостерігаємо сьогодні», - сказав Путін.

Він висловив надію, що після вирішення питання щодо Донбасу, що рано чи пізно станеться, відносини між Росією і Україною нормалізуються.

«Розраховую, що після вирішення питань на Донбасі - рано чи пізно це станеться, сумнівів у цьому немає, - нормалізуватимуться міждержавні відносини між Росією і Україною в цілому», - наголосив президент РФ.

За його словами, незважаючи на всі складності і проблеми, торговельний оборот між Росією і Україною за минулий рік виріс, і виріс значно.

«Це добра ознака того, що у нас є фундаментальні ресурси для відновлення відносин у цілому», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії. До складу угруповання російських військ на Донбасі входить 35,5 тис. осіб.