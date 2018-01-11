Путін назвав поточну ситуацію на Донбасі конфліктом з ознаками замороженого
Путін заявив, що виступає за розв’язання ситуації так, "аби це влаштувало тих, хто проживає на Донбасі".
Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на Донбасі набуває ознак замороженого конфлікту, в якому Російська Федерація не зацікавлена.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств.
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«Що стосується перспектив врегулювання на Донбасі, то це набуває такого характеру замороженого конфлікту, ніхто в цьому не зацікавлений, зокрема й Росія. Ми б хотіли, щоб ситуацію було розв’язано, щоб вона вирішилася. Але вирішилася так, щоб не викликала стурбованості ні у кого, хто проживає на цій території», - сказав Путін.
«Я зараз не хочу забігати наперед, я багато разів про це говорив, і хочу ще раз повторити: Росію цілком би влаштувало, якби були повністю реалізовані Мінські угоди, Мінські угоди в повному обсязі, не вибірково, як комусь подобається, а в повному обсягу, так, щоб це влаштувало тих, хто проживає на Донбасі», - наголосив він.
За його словами, йдеться, зокрема, і про закон про особливий статус Донбасу.
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2017 року Путін заявив, що РФ не допустить закриття кордону з окупованим Донбасом, але хоче добрих відносин із Україною.
При цьому він заявив, що президент України Петро Порошенко запропонував створити умови для охорони СММ ОБСЄ збройними формуваннями ООН, і РФ погодилася.
«І цього здалося мало - давайте розширено тепер тлумачити. Ви розумієте, чого ми боїмося, якщо можна сказати, що ми боїмося чогось. Якщо до надання цим територіям особливого статусу відповідно до закону, який ухвалено Радою і зараз продовжено на рік, не ухвалити закон про амністію, то закриття кордону між Росією і невизнаними республіками призведе до ситуації нарівні зі Сребреницею. Там буде влаштована різанина. Ми цього не зможемо допустити, і ніколи не допустимо», - сказав Путін.
*** Різанина в Сребрениці - одна з найвідоміших і кривавих подій громадянської війни в Югославії 1991-1995 років. Міжнародний трибунал по Югославії встановив, що було вбито 7000-8000 дорослих чоловіків із числа боснійських мусульман.