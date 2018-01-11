Путін назвав поточну ситуацію на Донбасі конфліктом з ознаками замороженого

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на Донбасі набуває ознак замороженого конфлікту, в якому Російська Федерація не зацікавлена.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств.

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«Що стосується перспектив врегулювання на Донбасі, то це набуває такого характеру замороженого конфлікту, ніхто в цьому не зацікавлений, зокрема й Росія. Ми б хотіли, щоб ситуацію було розв’язано, щоб вона вирішилася. Але вирішилася так, щоб не викликала стурбованості ні у кого, хто проживає на цій території», - сказав Путін.

«Я зараз не хочу забігати наперед, я багато разів про це говорив, і хочу ще раз повторити: Росію цілком би влаштувало, якби були повністю реалізовані Мінські угоди, Мінські угоди в повному обсязі, не вибірково, як комусь подобається, а в повному обсягу, так, щоб це влаштувало тих, хто проживає на Донбасі», - наголосив він.

За його словами, йдеться, зокрема, і про закон про особливий статус Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2017 року Путін заявив, що РФ не допустить закриття кордону з окупованим Донбасом, але хоче добрих відносин із Україною.

При цьому він заявив, що президент України Петро Порошенко запропонував створити умови для охорони СММ ОБСЄ збройними формуваннями ООН, і РФ погодилася.

«І цього здалося мало - давайте розширено тепер тлумачити. Ви розумієте, чого ми боїмося, якщо можна сказати, що ми боїмося чогось. Якщо до надання цим територіям особливого статусу відповідно до закону, який ухвалено Радою і зараз продовжено на рік, не ухвалити закон про амністію, то закриття кордону між Росією і невизнаними республіками призведе до ситуації нарівні зі Сребреницею. Там буде влаштована різанина. Ми цього не зможемо допустити, і ніколи не допустимо», - сказав Путін.

*** Різанина в Сребрениці - одна з найвідоміших і кривавих подій громадянської війни в Югославії 1991-1995 років. Міжнародний трибунал по Югославії встановив, що було вбито 7000-8000 дорослих чоловіків із числа боснійських мусульман.