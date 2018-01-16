Демократія у світі зіткнулась з найбільшою кризою за десятиліття – Freedom House

Демократія зіткнулась з серйозною кризою і знаходиться у відступі у всьому світі. Про це йдеться у новому світі міжнародної правозахисної організації Freedom House «Свобода у світі 2018».

Як зазначається у Facebook українського відділення Freedom House, криза демократії посилилася у часи, коли демократичні стандарти США занепадають у пришвидшеному темпі.

Відповідно до даних доповіді, у 2017 році 71 країна зазнала зниження рівня політичних прав та громадянських свобод. Це ознаменувало вже 12 рік послідовного падіння рівня світової свободи.

Читайте такожАр'єв відповів захисникам карти Freedom House з "відірваним" від України КримомЗазначається, що Сполучені Штати відступили від своєї традиційної ролі лідера та зразка демократії, в умовах прискореного падіння політичних прав та громадянських свобод.

За даними Freedom House, сьогодні лише 39% населення планети живуть у вільних суспільствах. 24% - в умовах часткової свободи, а 37% - в недемократичних умовах.

Відповідно до звіту, Україна належить до категорії "частково вільних" країн.

У звіті згадується, зокрема, про напад в Україні на пару видатних чеченських добровольців, які були противниками Путіна та учасниками АТО, що призвело до вбиства одного з них (Аміни Окуєвої – ред.) та поранення іншого (Адама Осмаєва). Київ, здебільшого, звинувачує у операціях проти українських політиків російські спецслужби.