Тимошенко розказала медикам, що спільного між ними та урядовцями

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що професії політика (урядовця) та медичного працівника дещо схожі і мріє зробити так, щоб урядовці, як і медики, складали клятву ніколи і нікому не відмовляти в допомозі.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це йдеться в привітанні глави уряду з нагоди Дня медичного працівника.

"Ви завжди на передньому краї, ви перші відчуваєте біду і намагаєтеся її не допустити. Сьогодні мені спало на думку, що є дещо спільне між професіями політика (урядовця) та медичного працівника. Політики (як і всі інші люди) звертаються до вас, коли їм погано. А ви звертаєтесь до політиків, коли тяжко вам, коли скрутно вашій галузі”, - зазначила прем’єр, звертаючись до медиків. При цьому вона зауважила, що “є і ключова відмінність. Бо ви, на відміну від політиків, ніколи і нікому не відмовляєте в допомозі”. “Тому, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, - моя мрія зробити так, щоб і урядовці приймали щось подібне до клятви Гіппократа і не могли відмовити в допомозі так само, як і ви. Принаймні я сама буду прагнути до цього обов’язково!”.

Ю.ТИМОШЕНКО привітала медичних працівників з професійним святом і зазначила, що вважає їхню професію найсвятішою, найблагороднішою і найпотрібнішою людям, за яку, на жаль, платять так небагато.

Глава уряду подякувала працівникам медичної галузі за те, що вони роблять для людей і побажала їм щастя, успіхів, тепла та затишку в родині, удачі і міцного здоров’я.