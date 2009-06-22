Ющенко закликав українців бути гідними слави ветеранів війни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав співвітчизників бути гідними слави ветеранів війни.

Як повідомляє прес-служба Президента, у зверненні В.ЮЩЕНКА до ветеранів та українського народу у зв`язку із Днем скорботи та вшанування пам`яті жертв війни в Україні йдеться: “Цей день для нас сповнений трагічних спогадів і болю. Найкривавіша в історії світу війна принесла українцям незліченні жертви й страждання, масовий терор, смерть і руйнацію. Гірка доля не оминула жодної української родини. Україна заплатила страшну ціну за визволення від поневолення”.

“Сьогодні у скорботі згадуємо всіх, хто загинув у битвах із загарбниками, хто став невинною жертвою людиноненависництва. Схиляємося перед мужністю і нескореністю нашого народу, який знайшов у собі сили вистояти й вижити, який піднявся на бій і переміг у героїчній боротьбі. Пишаємося ратним подвигом наших славних воїнів, які звільнили світ від фашизму. Вічна пам`ять і вічна шана кожному, хто ціною життя відстояв наше право на свободу. Будьмо гідними їхньої слави. Будьмо сильними духом і гордими, як вони. Вчімося в них любові до Батьківщини”, - зазначається у зверненні В.ЮЩЕНКА.