Депутати переглянуть закон, у якому «сховали» 97 мільйонів для себе

Верховна Рада України перегляне ухвалений закон про внесення змін до держбюджету, яким, зокрема, передбачено додаткове виділення на утримання парламенту 97 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні за результатами засідання Погоджувальної ради заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

О.ЄФРЕМОВ також спростував поширену деякими народними депутатами інформацію про свою участь у розробці даного законопроекту, зокрема, в частині призначення додаткового фінансування Верховної Ради.

Водночас, він повідомив, що сьогодні на засіданні Погоджувальної ради керівники фракцій і парламентських комітетів досягли домовленості про перегляд даного законопроекту.

«Ми подивимося, де можна буде знайти додаткові кошти…», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Разом з тим, він наголосив, що упродовж останніх років Секретаріат Президента «фінансувався дуже сильно та із значним випередженням, ніж Верховна Рада».

О.ЄФРЕМОВ також не виключив, що фракція Партія регіонів підтримає відставку з посади міністра транспорту та зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО.

«Ми не беремо участі у формування уряду, але що стосується роботи деяких міністерств, то Партія регіонів може ухвалювати рішення, якщо їхня діяльність має негативні наслідки», - пояснив позицію фракції О.ЄФРЕМОВ.

Водночас, він повідомив, що питання про відставку Й.ВІНСЬКОГО на засіданні фракції ще не розглядалося, але не виключив варіант голосування його політичної сили за відставку цього міністра.