Гриценко думає, що Ющенко вирішив добити СБУ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував комітету ВР з питань національної безпеки і оборони запропонувати парламенту рішення щодо кадрових змін, здійснених Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ в керівництві СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, профільний комітет має запропонувати рішення, щоб «ВРУ відреагувала по ситуації».

Перед цим голова комітету з нацбезпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО зазначив, що останнє кадрове призначення Андрія КИСЛИНСЬКОГО заступником голови СБУ свідчить про те, що «Президент України Віктор ЮЩЕНКО вирішив добити СБУ».

За його словами, перед цим ще було "незаконне призначення мільярдера ХОРОШКОВСЬКОГО, який на той час ще був митником, та і сам голова СБУ був призначений, не будучи професіоналом».

А.ГРИЦЕНКО вважає, що на посаді Президента України В.ЮЩЕНКО ще може «дуже багато добити».

За його словами, доцільно було б провести «серйозні консультації, щоб силові структури не чіпали».

Він додав, що на сьогодні і Міністерство оборони України, і Міністерство внутрішніх справ «знаходяться під скандалами на рівні перших осіб».

У відповідь на це В.ЛИТВИН запропонував комітету надати парламенту пропозиції для реагування на ситуацію з кадровими призначеннями в керівництві СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Президент своїм указом збільшив кількість заступників голови Служби безпеки України на одну особу – з п‘яти до шести.

20 червня Президент призначив колишнього заступника глави свого Секретаріату А.КИСЛИНСЬКОГО заступником голови Служби безпеки України.