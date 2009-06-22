Тимошенко заявляє, що між нею та Ющенком «складається командна робота»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ заявляє, що "між Президентом та прем’єр-міністром складається командна робота". Про це повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, об 11:00 відбулася зустріч Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЮЩЕНКА, яка тривала півтори години. Під час зустрічі вони обговорили питання підготовки до Євро-2012, рекапіталізації банків та закачки газу в підземні сховища газу.

«Між Президентом та прем’єр-міністром складається командна робота з вирішення цих питань. Професійні поради та підтримка Президента допоможуть уряду в цей складний час», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.