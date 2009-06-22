Депутат Лозинський розповів, як ловили "браконьєра" під Голованівськом

Народний депутат України з фракції БЮТ Віктор ЛОЗИНСЬКИЙ заявив, що 16 червня під час сутички поблизу смт Голованівськ Кіровоградської області був тверезий і зброї при собі не мав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції сьогодні в Кіровограді.

Депутат спростував інформацію, що раніше з’явилася в деяких ЗМІ, що нібито в той вечір депутата в компанії районного прокурора та начальника райвідділу міліції бачили в одному з барів, одягненим у камуфляжну форму з рушницею. «Це повний абсурд. Нічого подібного не було. Я навіть додому заїхати не встиг, щоб перевдягнутися, коли сталася ця пригода. Справді, у мене в користуванні є нарізна зброя, але в той вечір я не брав її з собою. Потім добровільно віддав міліції для проведення експертизи», - повідомив В.ЛОЗИНСЬКИЙ.

Водночас він заявив, що застосування зброї проти нападника в даній ситуації було б виправданим і правомірним, оскільки загиблий, за словами депутата, той перший почав стріляти в їхній бік.

Депутат розповів, що він разом із Голованіським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ, проїжджаючи повз поле, побачили чоловіка, який "поводився підозріло, нервово озирався". Він зазначив, що кілька років тому на цьому ж місці один браконьєр вбив іншого, і зважаючи на це, вони вирішили зупинитися. В.ЛОЗИНСЬКИЙ вийшов з машини, і спитав у чоловіка "Ти хто?". У відповідь той вихопив пістолет і вистрілив у їхній бік, розповів депутат.

За словами В.ЛОЗИНСЬКОГО, начальник райвідділу міліції залишився викликати наряд, а депутат і прокурор на машині почали переслідувати нападника. Наздогнавши його, вони вискочили з машини і повалили на землю. "Я тримав праву руку нападника, прокурор – ліву, - розповів В.ЛОЗИНСЬКИЙ. - Боротьба точилася, приблизно, півтори хвилини. За цей час було зроблено кілько пострілів з пістолета. Після цього мною пістолет був вирваний з рук В.Олійника і відкинутий в сторону. Далі нападник вихопив ніж і завдав мені та прокурору різані рани кисті руки і передпліч. Після цього у нас спрацював інстинкт відпустити. Ми відбігли, приблизно, на 5 метрів, і побачили, що незнайомець вихопив другий пістолет. Після цього ми, природно, розгубилися, і заскочили в машину". За словами депутата, "слідчо-оперативна група прибула з 7-8 хвилин, озброєна і бронежилетах. Четверо правоохоронців оточили чоловіка, який ховався за деревом, і хвилин 20 вели переговори, переконуючи здатись. За цей час нападник зробив кілька пострілів, але нас уже на місці події не було".

В.ЛОЗИНСЬКИЙ повідомив, що "обеззброїв нападника особисто начальник райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИЙ, отримавши при цьому рану ножем. На В.Олійника надягли наручники, і побачивши, що у нього ноги в крові, викликали швидку допомогу". Чоловіка госпіталізували в райлікарню, де через деякий час він помер.

Депутат розповів, що учасники інциденту протягом години здали аналізи, які засвідчили відсутність алкоголю крові, а наступні три дні брали участь у слідчих діях, відтворенні подій. "Я добровільно дозволив обшук свого домоволодіння, навіть без санкції суду", - сказав В.ЛОЗІНСЬКИЙ.

Він відзначив, що «незнайомець мав зброю і застосовував її, це вже замах на вбивство. Крім того, він вчинив опір слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце пригоди, і створював серйозну загрозу життю правоохоронців».

При цьому В.ЛОЗИНСЬКИЙ відмовився відповідати на запитання, скільки пострілів було зроблено з пістолета нападника в бік переслідувачів і під час боротьби з метою роззброєння, посилаючись на таємницю слідства.

Народний депутат також зауважив, що начальник райвідділу міліції особисто віддав наказ слідчо-оперативній групі не застосовувати зброю під час затримання.

На переконання В.ЛОЗИНСЬКОГО, "якби я не був народним депутатом, ця історія не варта була б виїденого яйця і заглухла б на рівні райвідділу".

"Я не заперечую, що у мене є вороги, хтось хоче використати випадок із загибеллю чоловіка проти мене. Проте я діяв лише з метою зупинити, затримати нападника. 98% інших людей сіли б в машину і втекли. Але нардеп – не мішок з половою, в який можна стріляти. У мене достатня фізична підготовка, щоб зуміти дати відсіч". "Якщо б ситуація повторилась у подальшому, я діяв би так само», - підкреслив В.ЛОЗИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН , 16 червня близько 20.00 поблизу смт Голованівськ Кіровоградської області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗИНСЬКИМ, Голованіським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік (1954 року народження).