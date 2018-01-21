Гримчак натякнув, що війна на Донбасі може закінчитись в цьому році
12:45, 21 січня 2018Політика
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Гримчак зазначив, що, зрештою, швидке повернення окупованих територій передбачає ухвалений законопроект про реінтеграцію Донбасу.
Гримчак натякнув, що війна на Донбасі може закінчитись в цьому році / фото Радіо Свобода
Окупована частина Донбасу може повернутись до складу України вже у 2018 році. Зрештою, швидке повернення окупованих територій передбачає ухвалений законопроект про реінтеграцію Донбасу.
Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
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За його словами, у плані заходів генерального секретаря ООН на цей рік – вирішення конфлікту на Донбасі. Адже останні три роки цього у планах не було.
"Я хочу, щоб це відбулося у цьому році. І я маю на це надію. І маю деяку інформацію. Так що будемо рахувати", – сказав Гримчак.
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