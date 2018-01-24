На Житомирщині цьогоріч продовжать відновлювати соціальні заклади за кошти ДФРР

На Житомирщині цьогоріч продовжать відновлювати соціальні заклади за кошти Державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні із місцевими бюджетами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це сьогодні розповів голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич під час робочої поїздки у Радомишльський район.

Гундич оглядатиме наймасштабніші проекти, які райдержадміністрації та об’єднані громади подали на конкурс до Державного фонду регіонального розвитку, причому він робитиме це ще до визначення переможців, фінансування та початку робіт.

Про це Гундич сказав сьогодні після огляду спортивного комплексу «Динамо» у Радомишльській об'єднаній територіальній громаді.

«Завдяки реформі децентралізації у нас є можливість відновлювати соціальні заклади за кошти Державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні із місцевими бюджетами. Цьогоріч я вирішив особисто перевірити всі наймасштабніші проекти, які подали на фінансування з ДФРР, ще до початку робіт. Один з них – спорткомплекс «Динамо». Плануємо, що 30% вартості відновлення спорткомплексу візьме на себе Радомишильська громада, фінансування ще 70% здійснюватиметься за рахунок ДФРР. Якщо проект пройде конкурс», – зазначив голова ОДА.

Спорткомплекс «Динамо» споруджений у 1979 році. У ньому розміщений ігровий зал, шаховий клуб, дві роздягальні, душова кімната, а також 3 адміністративні кімнати.

У напівпідвальному приміщенні знаходиться тренажерний зал, зал для занять гирьовим спортом, зал для занять рукопашним боєм та кікбоксінгом, хореографічні студії «Імпульс», «Рада – Денс», «Намисто», господарське приміщення.

З районного бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту спорткомплексу було виділено 198 тис. грн. Вартість проекту – 11 млн 600 тис. грн. «Як бачите, цей рік ми розпочинаємо не тільки з тих об’єктів, будівництво яких завершуємо, а й оцінюємо ті проекти, які подали райдержадміністрації та об’єднані громади для їх відновлення за кошти ДФРР. Цього року хочеться відібрати більше об’єктів спортивної інфраструктури, дитячих садочків, шкіл.Переконаний, що реконструкція та будівництво нових комплексів залучатиме все більше молоді до занять спортом», – підкреслив, зокрема, Гундич.