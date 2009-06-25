У Чернігові міліція і МНС ловлять єгипетську кобру

У Чернігові тривають пошуки змії, схожої на єгипетську кобру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Вадим АНТОШИН.

За його словами, змію, за всіма ознаками схожу на єгипетську кобру, бачили вчора увечері на присадибній ділянці по вулиці Мстиславській.

"Мешканці повідомили оперативну службу міської ради "153". Ми задіяли міліцію, управління з надзвичайних ситуацій, поінформували мешканців тих мікрорайонів про небезпеку", - сказав він.

Звідки могла взятися екзотична змія у місті на півночі України, наразі невідомо.

***Кобри мають сильну отруту, здатну вбити людину після одного укуса.