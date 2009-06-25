Тимошенко задоволена роботою міністра освіти
23:01, 25 червня 2009Політика
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БЮТ відставку не голосуватиме
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО задоволена роботою Івана ВАКАРЧУКА на посаді міністра освіти й науки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Львові.
«Уряд задоволений його роботою, і наша команда у Верховній Раді категорично не збирається голосувати за його відставку», - сказала прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про відставку І.ВАКАРЧУКА з посади міністра освіти й науки України.
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