Тимошенко задоволена роботою міністра освіти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО задоволена роботою Івана ВАКАРЧУКА на посаді міністра освіти й науки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Львові.

«Уряд задоволений його роботою, і наша команда у Верховній Раді категорично не збирається голосувати за його відставку», - сказала прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про відставку І.ВАКАРЧУКА з посади міністра освіти й науки України.