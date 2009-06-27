Ющенко закликав нардепів відкликати підписи під угодою про коаліцію

Президент України, лідер партії “Народний Союз Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО закликає народних депутатів – однопартійців відкликати свої підписи з-під коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на з’їзді НСНУ, що проходить сьогодні у Києві.

«Я закликаю народних депутатів від «Нашої України», тих народних депутатів, у яких партійний квиток партії, тих, які завдяки роботі партії були обрані до Верховної Ради, прийняти це рішення і прийняти рішення якнайшвидше – відкликати свої підписи, які дехто поставив на коаліційній угоді, та об’єднатися в єдину депутатську групу «Наша Україна», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні уряд та коаліція ведуть політику «безмежного популізму». Він розкритикував діяльність уряду практично по всіх напрямках діяльності. «Це не може бути нашою політикою, шановні», - сказав Президент, наголосивши, що “Наша Україна” має відмежуватися від цього.

«Навіть тим чотирьом депутатам – заблудшим – немає чого робити (у коаліції – УНІАН), але дуже важливо, щоб сьогодні рішення – ясне, чітке, без посилань на персоналії – прийняв з’їзд. Ми повинні ясно відмежуватися. «Наша Україна» не може бути соратником у такій політиці, у такому кадровому підході, соратниками у таких антикризових діях», - сказав глава держави.