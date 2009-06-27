Луценко: я боюся змови еліт більше, ніж нестримної демократії
"Проблем багато, бардак всіх дістав"
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про своє категоричне неприйняття змін до Конституції «під чиїсь тимчасові корпоративні інтереси».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Харкові.
«Я категоричний супротивник коригування Конституції під чиїсь корпоративні інтереси. Говорю відверто, що останні варіанти конституційних змін, які запланували високі договірні сторони кілька тижнів тому, я категорично відкидаю. Я боюся змови еліт більше, ніж нестримної демократії, що існує сьогодні в Україні. Ось моя відповідь на існуючу конституційну ситуацію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому він зазначив, що українська Конституція, «напевно, один з небагатьох документів, які відповідають перспективі України».
«Особисто я взагалі вважаю, що досить часто критикована політреформа, тобто зміни до Конституції, які призвели до розбалансованості повноважень всіх гілок влади, є корисною. На наступних (президентських) виборах я найбільше боюся, що наступний переможець може знову узурпувати владу. Я б не хотів знову повертатися в «кучмізм», під яким би прізвищем він не був. Тому українську Конституцію я поважаю саме за те, що в країні вже немає потенційної можливості диктаторства», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.
«Так, - продовжив міністр, - у нас дуже багато проблем. По-людськи кажучи, бардак всіх дістав. Але, проте, те, що у нас відсутній єдиний кулак, який може всіх «притиснути до нігтя», це теж дуже добре. Якщо хтось цього не цінує, то запитайте у туристів, які бувають в азіатських країнах, вони вам багато що пояснять. Але Конституція також не бездоганний документ, він має змінюватися, але змінюватися має продумано і за результатами політичних кампаній, а не як умова цих кампаній».