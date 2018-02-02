ГПУ оголосила в розшук екс-заступника голови правління "Нафтогазу" Корнійчука

Генпрокурор Луценко запропонував Корнійчуку добровільно здатися в руки правосуддя.

Генеральна прокуратура, розслідуючи справу про «вишки Бойка», оголосила в розшук колишнього заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євгена Корнійчука. Про це під час прес-конференції повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

«Сьогодні оголошено про підозру і оголошений в розшук заступник голови правління НАК «Нафтогаз» Корнійчук», - сказав він.

Також генпрокурор запропонував Корнійчуку добровільно здатися в руки правосуддя.

«Користуючись нагодою і знаючи, що він перебуває на території України і переховується від слідства, пропоную йому добровільно прийти в Генпрокуратуру, що вплине на кваліфікацію його злочину», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Корнійчук обіймав посаду заступника голови «Нафтогазу» в 2010-2013 роках, тобто в період, коли дочірня компанія нафтогазового холдингу «Чорноморнафтогаз» закуповувала скандально відомі «вишки Бойка».

Довідка УНІАН. Починаючи з 2014 року, Генпрокуратура веде слідство за фактом можливого заволодіння службовими особами "Чорноморнафтогазу" державними коштами в сумі 400 млн дол. у ході закупівлі за завищеною вартістю вишок для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря.

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За даними слідства, в 2011 році при проведенні закупівель самопідйомних плавучих бурових установок менеджерами «Чорноморнафтогазу», «Нафтогазу» були допущені грубі порушення тендерних процедур. "Чорноморнафтогаз" придбав дві бурові платформи за 400 і 398 млн дол., Тоді як їх ринкова вартість, за даними ГПУ, становила 210 і 179 млн дол. відповідно. Закуплені бурові називають "вишками Бойка" на честь тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка.

У рамках кримінальної справи, в грудні 2015 року ці вишки були заарештовані рішенням Печерського райсуду Києва, але на сьогодні вони перебувають під контролем влади РФ, яка анексувала ще навесні 2014 року півострів Крим.