Лозінський просить зняти з нього депутатську недоторканність

Депутат від БЮТ Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням внести на розгляд Верховної Ради подання на зняття з нього депутатської недоторканності.

Про це, як повідомляє Українська правда, йдеться у заяві народного депутата.

За даними Української правди, В.ЛОЗІНСЬКИЙ зазначив, що таке прохання продиктовано тим, що наявність в нього депутатської недоторканості "є спекулятивним чинником, який може ставити під сумнів проведення неупередженого та об’єктивного розслідування".

В.ЛОЗІНСЬКИЙ наголосив: "З перших хвилин слідства мною була надана згода на проведення будь-яких слідчих дій відносно мене, мого помешкання, транспортних засобів, якими я володію, вилучання речових доказів, а також на проведення медичного огляду, що було зроблено слідчими без відповідної ухвали суду (за моєю власною заявою)".

"Я також хочу висловити жаль, що інцидент, який мав місце 16 червня призвів до загибелі людини, не дивлячись на наявність або відсутність в його діях вини", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 16 червня внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув 53-річний Валерій ОЛІЙНИК.