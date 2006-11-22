Кінах: структури влади стають важелями особистої боротьби

Кінах вважає, що політичні сили мають почати процес об’єднання з координації дій

Київ. 22 листопада. УНІАН. Лідер Партії промисловців і підприємців України Анатолій КІНАХ вважає, що політичні сили мають почати процес об’єднання з координації дій.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи вчорашні слова Президента України про об’єднання демократичних сил.

За його словами, на даному етапі мова повинна йти про координацію дій демократичних сил. Водночас об’єднання демократичних, патріотичних сил, які спроможні загальнонаціональні інтереси розглядати вище, ніж програму окремих партій, для А.КІНАХА є дуже актуальним. “Те що сьогодні відбувається в Україні, це не є політика єдності чи компромісів, це вже політика реваншу, більш того, поглиблюється протистояння між гілками влади. Не можна допустити, щоб такі структури влади як Кабінет Міністрів, РНБО, Секретаріат Президента стали знову важелями, які використовуються в поточній міжособистісній боротьбі”, - наголосив А.КІНАХ.

“Ризики величезні, і нам потрібно обов’язково формувати баланс відповідальності і повноважень... Для того, щоб цього досягнути, і потрібно об’єднувати зусилля, але це не може бути зверху”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора в інтерв’ю трьом українським телеканалам Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав, що виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту.