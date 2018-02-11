Окупанти агітують кримських татар працювати у "виборчих комісіях" на виборах Путіна

Кримських татар агітують працювати у виборчих комісіях" 18 березня.

Кримських татар, які працюють у бюджетній сфері, агітують брати участь у роботі виборчих комісій" на майбутніх виборах президента Росії, які пройдуть і в окупованому Криму 18 березня.

Про це Крим.Реалії розповів кримськотатарський активіст, ветеран національного руху Зевджет Куртумеров.

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"Агітують кримських татар з бюджетної сфери, осіб, так чи інакше залежних від нинішньої влади для участі у виборчих комісіях на майбутніх виборах президента Росії. Справа в тому, що багато наших співвітчизників у Криму до 2014 року дуже часто брали участь в якості спостерігачів на виборах і дуже добре знають ці процеси. Нинішня влада це використовує", - пояснив він.

За його словами, тиждень тому проросійські кримськотатарські організації провели в Кримському інженерно-педагогічному університеті збори, на якому закликали кримських татар йти на вибори президента Росії.

Зокрема, бюджетників агітували представники "об'єднання кримських татар "Кърым"", "Фонд кримськотатарського мистецтва та етнографії", "Комітет кримськотатарської молоді" і президент Кримського інженерно-педагогічного інституту Февзі Якубов.

"Влада, яка в Криму діє від імені Росії, вживає посилені заходи, щоб привернути кримських татар у виборчий процес. Задіяно все духовенство на чолі з муфтієм Еміралі Аблаєвим, чиновники, які працюють в апараті уряду, так і в парламенті. Вони розраховують, що кримські татари підуть на вибори", - додав Куртумеров.

Як відомо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня, у четверту річницю анексії Криму.

У разі перемоги це буде четвертий термін для Путіна на посаді президента Росії, без урахування часу, коли пост президента займав його наступник Дмитро Медведєв. У той час Путін керував державою на посаді прем'єра.

Україна не визнає вибори в Держдуму Росії, які пройшли в 2016 році в Криму і буде ставити питання незаконності російських виборів у регіоні на міжнародному рівні – зокрема, у ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав крымчанбойкотировать "вибори президента РФ", які будуть проводитися 18 березня на окупованому півострові.