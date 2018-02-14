Кабмін схвалив програму співпраці з НАТО на 2018 рік

Після схвалення урядом документ буде переданий до Адміністрації президента на затвердження.

Кабінет міністрів на засіданні 14 лютого схвалив програму співпраці з НАТО на 2018 рік.

Про це у своєму Facebook написала віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Після схвалення урядом документ буде переданий до Адміністрації президента разом з проектом указу на затвердження президентом України.

"Нова річна національна програма співробітництва з НАТО на 2018 рік, нарешті, попри об'єктивні затримки навіть не з вини України, узгоджена КМУ для внесення на розгляд та підпис акту президентом", - написала вона.

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"Ми продовжуємо щороку її трансформувати, вдосконалювати, щоб досягти того рівня стратегічного документу та його виконання, який би реально готував нас до реалізації стратегічної мети держави - бути готовими до набуття членства в Альянсі", - додала віце-прем’єр.

Крім того, уряд схвалив План заходів для реалізації Концепції інформування громадськості щодо євроатлантичної співпраці на 2018 рік.

"Саме наш уряд нарешті, після великої перерви в 7 років, виділив бюджетні кошти на цю програму, а відповідно - зробив реальний внесок у свідомий вибір України щодо свого безпекового майбутнього", - написала Климпуш-Цинцадзе. "Активна фаза втілення плану в життя тільки розпочинається, покладаю серйозні надії на ефективну роботу відомств", - зазначила вона.