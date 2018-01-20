Климпуш-Цинцадзе: виконання Угоди про асоціацію стримує лобістські зусилля євробізнесу щодо зняття санкцій з РФ

Віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловлює переконання, що виконання Україною зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стримує лобістські зусилля європейського бізнесу щодо зняття санкцій з Російської Федерації.

Про це віце-прем'єр пише у своїй статті "Не так тії вороги, як добрії люди" для видання "Дзеркало тижня".

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"Наше просування і послідовне виконання зобов'язань у рамках євроінтеграційних процесів є одним з потужних чинників опору російській агресії. Не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що в європейській політиці є багато кіл, зацікавлених у знятті з Росії санкцій, які негативно позначаються на прибутках європейського бізнесу", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"І протистояти лобістським зусиллям цих кіл вдається саме через наше просування шляхом євроінтеграції, через виконання зобов'язань у рамках Угоди та інших двосторонніх документів, що дає нам можливість говорити з європейськими партнерами відверто і з сильних позицій", - наголосила вона.