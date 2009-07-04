Медведько вирішив повернути ГПУ до попередньої перевіреної схеми

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО категорично заперечує політичний підтекст реорганізації слідчих управлінь Генпрокуратури і стверджує, що зміни викликані виключно бажанням оптимізувати діяльність відомства.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня" (№ 25 (753) від 4 - 10 липня 2009 р. ).

«Свого часу мною було прийняте рішення про створення двох главків слідства. За перший главк відповідав КУЗЬМІН (замгенпрокурора Ренат КУЗЬМІН, - УНІАН), за другий - ГОЛОМША (замгенпрокурора Микола ГОЛОМША, - УНІАН). На жаль, практика засвідчила, що в результаті такої схеми ми певною мірою втратили стрункість слідства. Були розпорошеність, нестикування, непорозуміння», - пояснив О.МЕДВЕДЬКО.

За його словами, у зв`язку з чим було ухвалено рішення про створення єдиного головного слідчого управління, яке очолив ще один заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН.

«Я прийняв рішення про повернення до попередньої перевіреної схеми: є одне головне слідче управління, яке очолює один заступник і несе повну відповідальність за все слідство», - підкреслив генпрокурор.

Він заявив, що в реорганізації немає політичного підтексту, і назвав такими, що не відповідають дійсності відомості про те, що Р.КУЗЬМІН, котрий розслідував легітимність призначення голови Верховного Суду, пов`язаний з Борисом КОЛЕСНИКОВИМ, М.ГОЛОМША, котрий наглядав за слідством у справі про отруєння Віктора ЮЩЕНКА, - з головою держави, а В.ЩОТКІН є людиною самого О.МЕДВЕДЬКА.

«Я як генеральний прокурор нічого не знаю про особливі стосунки ЮЩЕНКА з ГОЛОМШЕЮ і КОЛЕСНІКОВА з КУЗЬМІНИМ. Я вважаю, що це все неправда. А Віталія Івановича ЩОТКІНА знає вся країна як чудового професіонала, який віддав слідству все своє життя», - заявив О.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор також підтвердив факт службової перевірки діяльності Галини КЛИМОВИЧ - керівника слідчої групи, що розслідує отруєння Віктора ЮЩЕНКА, яка без рішення суду зажадала у мобільних операторів інформацію, що стосується місцезнаходження в різні періоди телефонів, котрі належать, зокрема, першим особам держави. За інформацією, що поширювалася в ЗМІ, Р.КУЗЬМІН вніс подання про порушення кримінальної справи проти Г.КЛИМОВИЧ.

«Мені відомо про рапорти КУЗЬМІНА, і я знаю, що проводили перевірку. Щойно я розберуся в цій ситуації, сповіщу про результати громадськість», - заявив О.МЕДВЕДЬКО.