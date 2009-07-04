Академік просить зрозуміти: рівень життя має впасти

Збільшення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати обернеться для України додатковим збільшенням дефіциту бюджету поточного року на 3-4% ВВП. Про це в коментарі «Дзеркалу тижня» (№25 (753), 4 - 10 липня 2009 р.). заявив академік, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій ГЕЄЦЬ.

Коментуючи прийнятий парламентом 25 червня в першому читанні законопроект про підвищення прожиткового мінімуму, В.ГЕЄЦЬ підкреслив, що подібні лінійні рішення неефективні і шкідливі.

«Нам треба усвідомлювати, що ця криза має відновити рівновагу між реальними ресурсами й рівнем життя. На жаль, рівень життя має впасти. Така трагедія нашого сьогодення», - зазначив експерт.

Про небезпеку погіршення фіскальної ситуації у зв`язку із запропонованим в законопроекті підвищенням прожиткового мінімуму до 808 гривень з 1 липня 2009 року попереджає аналітик фінансового ринку Дмитро СОЛОГУБ.

«За нашими розрахунками, унаслідок падіння доходів бюджету (передусім, за рахунок різкого падіння імпорту та обвалу ВВП) і незбалансованості Пенсійного фонду додатковий фіскальний дефіцит (крім 4% ВВП, передбачених у бюджеті) може становити цього року 3-5% ВВП. Таким чином, єдиним реальним джерелом фінансування цих популістських заходів може слугувати емісія НБУ, що неминуче призведе до прискорення інфляції», - пояснив він.

При цьому аналітик зазначив, що в умовах гострої економічної кризи й негативних очікувань населення підвищення прожиткового мінімуму призведе до зростання споживання (передусім імпортних товарів) і збільшення попиту на долар (в умовах надзвичайно низького рівня довіри як до національної валюти, так і до банківської системи), відповідно посиливши девальваційний тиск на гривню.