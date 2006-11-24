Путін привітав з днем народження найвеселішого і найкмітливішого

Президент Росії Володимир Путін привітав з 65-річчям Олександра Маслякова - телеведучого, академіка Академії Російського телебачення, заслуженого діяча мистецтв Російської Федерації. Про це повідомляє РБКз посиланням на прес-службу голови держави.

"Професіонал високого класу, Ви пройшли велику школу вітчизняного телебачення і по праву вважаєтеся його корифеєм. Талант, творча сміливість і невичерпна енергія молодості допомагають Вам впродовж багатьох років вести один з найуспішніших телевізійних проектів - "Клуб веселих і кмітливих". Вам вдалося створити справді всенародно улюблену програму, яка з роками не втрачає своєї популярності, дарує глядачам заряд іскрометного гумору, бадьорості і оптимізму, стає своєрідним майданчиком для зльоту майбутніх "зірок" телеекрану", - наголошується, зокрема, в поздоровленні.

Олександр Масляков народився 24 листопаду 1941 р. Закінчив Московський інститут інженерів транспорту (1966 р.) і Вищі курси працівників телебачення (1968 р.).

На телебаченні з 1964 року. Впродовж тридцяти з гаком років був ведучим програм: "Алло, ми шукаємо таланти", "А нумо, дівчата", "Адреси молодих"; вів репортажі зі Всесвітніх фестивалів молоді і студентів в Софії, Гавані, Берліні, Пхеньяні, Москві; декілька років був постійним ведучим міжнародних фестивалів пісні в Сочі, також вів програми "Пісня року", "Олександр-шоу" і багато інших.

Постійний ведучий і керівник однієї з найпопулярніших програм телебачення,. Президент міжнародного союзу КВН і телевізійного творчого об`єднання "АМіК".

Заслужений діяч мистецтв РФ, лауреат премії "Овація" 1994 р. Академік Академії Російського телебачення Олександр Масляков - володар вищої нагороди академії - "ТЕФІ" за 1996 р.

Дружина - Маслякова Світлана Анатольевна, після закінчення школи прийшла на телебачення асистентом режисера КВН в 1966 р. У 1971 р. Олександр і Світлана одружилися. Світлана Анатольевна ось вже багато років - режисер КВН. Їх син (1980г.рожд.) - студент МГІМО.

Своїми головними успіхами Масляков вважає сім`ю і роботу, а найближчими друзями - дружину і сина.