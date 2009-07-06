Яценюк бачить передумови для дострокових парламентських виборів

Народний депутат України, лідер Фронту змін Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає можливості проведення восени дострокових парламентських виборів .

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” у неділю.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності дострокових парламентських виборів ще до президентських, і зокрема, восени, А.ЯЦЕНЮК відповів: “Звичайно, така вірогідність є”.

За його словами, “те, що ми спостерігаємо сьогодні в парламенті, це певний політичний пат”.

Він додав, що фракції блокують прийняття рішень, парламент “постійно знаходиться в стані фізичного протистояння, жодної антикризової програми не прийнято, коаліція існує тільки на шпальтах газет, а фактично її немає, уряд не має підтримки”.

“І, таким чином, є всі передумови – і юридичні, і політичні, для проведення дострокових парламентських виборів”, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він додав, що братиме участь в президентських виборах, “а та політична сила, яка вже практично сформована, вона буде брати участь у всіх рівнях виборів, починаючи з виборів до сільської ради і, закінчуючи українським парламентом.