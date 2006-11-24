Жебрівський пропонує формувати президію Ради НСНУ за регіональним принципом

Народний депутат, член Ради “Нашої України” Павло виступає за регіональний принцип формування президії Ради НСНУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народний Союз Наша Україна”, за словами П.ЖЕБРІВСЬКОГО, “у складі президії мають бути представники усіх регіональних організацій. Думаю, серед них будуть і народні депутати, отже, таким чином, буде представлена і парламентська фракція. Крім того, до президії необхідно включити представників Секретаріату Президента. Зрозуміло також, що до складу президії мають входити голова Ради партії і голова Центрвиконкому”.

“Президія має бути сформована як політичний орган, що приймає політичні рішення, – наголосив П.ЖЕБРІВСЬКИЙ. – Варіанти таких рішень має випрацьовувати Центрвиконком, залучаючи для цього фахівців і консультантів. На те чи інше рішення мають бути запропоновані 2-3 пропозиції, представлені на розгляд президії. Ці рішення мають бути узгоджені з програмою партії. А вже президія має обрати найоптимальніший варіант і відповідати за його впровадження у партії”.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ припустив, що численний склад президії, сформованої за регіональним принципом, не перешкоджатиме оперативності прийняття рішень, оскільки достатньо буде збиратися приблизно раз на два тижні. “Крім того, – відзначив він, – у випадку термінових позачергових засідань можна буде проводити селекторні засідання”.