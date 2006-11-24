Жебрівський пропонує формувати президію Ради НСНУ за регіональним принципом
Але як політичний орган
Народний депутат, член Ради “Нашої України” Павло виступає за регіональний принцип формування президії Ради НСНУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народний Союз Наша Україна”, за словами П.ЖЕБРІВСЬКОГО, “у складі президії мають бути представники усіх регіональних організацій. Думаю, серед них будуть і народні депутати, отже, таким чином, буде представлена і парламентська фракція. Крім того, до президії необхідно включити представників Секретаріату Президента. Зрозуміло також, що до складу президії мають входити голова Ради партії і голова Центрвиконкому”.
“Президія має бути сформована як політичний орган, що приймає політичні рішення, – наголосив П.ЖЕБРІВСЬКИЙ. – Варіанти таких рішень має випрацьовувати Центрвиконком, залучаючи для цього фахівців і консультантів. На те чи інше рішення мають бути запропоновані 2-3 пропозиції, представлені на розгляд президії. Ці рішення мають бути узгоджені з програмою партії. А вже президія має обрати найоптимальніший варіант і відповідати за його впровадження у партії”.
П.ЖЕБРІВСЬКИЙ припустив, що численний склад президії, сформованої за регіональним принципом, не перешкоджатиме оперативності прийняття рішень, оскільки достатньо буде збиратися приблизно раз на два тижні. “Крім того, – відзначив він, – у випадку термінових позачергових засідань можна буде проводити селекторні засідання”.