Одеський міськвиборчком скасував реєстрацію 10 депутатів міськради

На підставі розгляду звернення «Блоку Едуарда Гурвіца «Наша Одеса», зокрема міських організацій політичних партій «Народний Союз Наша Україна», Християнсько-демократичного союзу і Української республіканської партії «Собор», Одеська міська територіальна виборча комісія прийняла рішення відмінити реєстрацію в міській раді 10 представників цього блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, після оголошення на сьогоднішній 17-й сесії міськради прийнятого рішення, голова виборчкому Дмитро МОНОХІДІ вручив депутатські посвідчення наступним у виборчому списку 10-м представникам «Блоку Едуарда Гурвіца «Наша Одеса», введеним до складу міськради.

У списку виключених - Анатолій БАЛІНОВ, Дмитро ТАНЦЮРА, Марія ЄРЕМЕНКО, Геннадій ЧЕКІТА, Андрій ГОЛУБОВ, Віра МАРКОВА, Сергій БАСТЮГА, Вікторія ЧУМАЧЕНКО, Олександр КАЗАРНОВСЬКИЙ і Олександр МАЛІН.

Коментуючи це рішення, лідер блоку Едуард ГУРВІЦ зазначив, що «міськраді навряд чи потрібні депутати, що сприймають місцеві проблеми і нещастя як свої перемоги. Зокрема, коли Одесу позбавили Євро-2012, це виявилося для них приводом для тріумфування».

За словами мера Одеси, ці депутати, увійшовши до складу міськради, створили фракцію «Наша Україна», а потім під різними приводами спробували розвалити блок «Едуарда Гурвіца «Наша Одеса». За словами мера Одеси, «вони нерідко обманювали виборців і навіть спробували розвалити міські партійні структури, що створили політблок

У свою чергу, Д.ТАНЦЮРА, який позбувся мандата, заявив, що фракція «Наша Україна», опозиційна до Е.ГУРВІЦА, припиняє своє існування. На думку Д.ТАНЦЮРИ, більшість депутатів, виключених зі складу міськради, найімовірніше, об`єднаються з іншими опозиційними силами і постараються увійти до Одеської міськради нового скликання.