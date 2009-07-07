У БЮТ хочуть ввести новий збір - на театри та кіно

Народний депутат України (БЮТ) Сергій ТЕРЬОХІН пропонує запровадити збір на розвиток театральної творчості і кінематографії в Україні.

Це передбачено проектом закону про загальнодержавний збір на розвиток театральної творчості і кінематографії, автором якого він є (реєстр. №4764 від 3 липня 2009 р.).

Автор законопроекту зазначив, що доходи від надання телекомунікаційних послуг (кабельного зв`язку та Інтернет) у 2008 р. склали близько 3,2 млрд. грн., валових надходжень від кіно-театрального показу, телепоказу – близько 500 млн. грн., валові надходження від реалізації відеопродукції в середньому становлять 300 млн. грн. Прогнозний обсяг надходжень від впровадження театрального збору становить близько 300 млн. грн.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що його ухвалення посприяє залученню додаткових коштів на фінансування державного замовлення на постановку театральних вистав і випуск національних документальних і художніх фільмів (включаючи анімаційні);

субсидуванню вартості вхідних квитків, які дають право доступу на театральні вистави або до місць демонстрації фільмів, знятих у рамках держзамовлення, а також субсидування вартості їх прокату в кіномережі і на каналах телебачення; субсидуванню витрат на гастрольну діяльність театральних труп з виставами і витрат на покази фільмів, знятих за держзамовленням, на фестивалях, інших театральних і кінематографічних акціях, включаючи міжнародні; субсидуванню витрат на постановку театральних вистав або фільмів у межах переддипломної, дипломної і післядипломної творчої діяльності обдарованої молоді (незалежно від форми їх навчання – бюджетної або контрактної) тощо.

Реалізація положень даного законопроекту вимагає внесення змін до Закону «Про систему оподаткування».