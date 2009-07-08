Кислинський образився на Москаля та подав до суду

Заступник голови Служби безпеки України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ вимагає від народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ спростувати звинувачення на свою адресу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

“У зв`язку із появою у деяких засобах масової інформації заяви народного депутата України Г.МОСКАЛЯ заступник голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИЙ звернувся до суду з метою захисту своєї честі, гідності та ділової репутації”, – йдеться у повідомленні.

СБУ заявляє, що останні заяви Г.МОСКАЛЯ є відверто брехливими і наклепницькими, носять відверто провокативний характер та мають на меті дискредитацію СБУ та її керівництва на фоні розслідування суспільно значимих справ.

Як повідомлялося, Г.МОСКАЛЬ заявив, що раніше А.КИСЛИНСЬКИЙ займався сутенерством. Серед іншого нардеп назвав трасу та кемпінг, які, нібито, "обслуговував" нинішній заступник голови СБУ.

До цього Москаль додав, що у нього є "відповідні документи: приводи, пояснення і тому подібне" і він може "особисто направити президенту ці документи".