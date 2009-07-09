Ющенко сьогодні на Волині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Рівненської та Волинської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Рівному глава держави візьме участь у церемонії здачі в експлуатацію двох будинків, збудованих за Державною програмою забезпечення молоді житлом на період 2002-2012 років. В.ЮЩЕНКО вручить ключі та пам`ятні адреси молодим сім`ям у мікрорайоні МЖК (молодіжного житлового будівництва).

Цього ж дня Президент України у селі Карпилівка Ківерцівського району Волинської області вручить ключі від новозбудованих будинків восьми багатодітним родинам у рамках спільного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину».

Також Президент візьме участь у нараді з питань розвитку природно-заповідної справи у Шацькому національно-природному парку. У заході братимуть участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, науковці, представники природоохоронних організацій, а також керівники установ природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Планується розглянути питання управління об`єктами і територіями природно-заповідного фонду, розширення національної екологічної мережі, визначення пріоритетів розвитку заповідної справи.